FantaGenoa: chi schierare e chi no nei rossoblù e nell’avversaria di turno

Fiorentina-Genoa sarà una partita difficile. I Viola sono ripartiti alla grande con Beppe Iachini in panchina, e vorranno dare seguito all’ottimo successo ottenuto a Napoli la settimana scorsa. Oggi va già schierata la formazione al fantacalcio, essendo in programma per stasera l’anticipo tra Brescia e Milan. Se in rosa avete diversi giocatori viola, il consiglio è di schierarli viste le ultime, importanti difficoltà palesate dal Grifone. Dragowski in porta si può mettere, considerando che l’attacco del Genoa punge raramente. La sorpresa potrebbe essere German Pezzella, capitano e uomo immagine della Fiorentina: sui calci d’angolo, poi, salta sempre con tempi perfetti. Da mettere assolutamente sono Castrovilli, Chiesa e Cutrone, gli uomini più pericolosi in zona gol fella squadra toscana. Attenzione anche a Vlahovic, che in più occasioni ha dimostrato di poter esplodere.

Nel Genoa, invece, non è facile trovare qualcuno che possa trovare bonus: sconsigliato Perin che potrebbe subire più di un gol, mentre ci si potrebbe aggrappare a Pandev e Barreca, due tra i più propositivi nell’ultima gara interna contro la Roma. Il macedone è senza dubbio il giocatore più tecnico di tutta La Rosa rossoblù, mentre Barreca è un moto perpetuo sull’out di sinistra e potrebbe trovare, forse, un assist.

Gregorio Spigno