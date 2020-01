Genoa, Andrea Pinamonti ai titoli di coda, riscattato e poi via in prestito?

Sembra oramai chiusa l'avventura di Andrea Pinamonti con la casacca del Genoa. Il giocatore infatti non è riuscito ad esplodere come si attendeva la società genoana e come speravano ovviamente i tifosi del Grifone. Eppure Pinamonti ha un estimatore massimo nel selezionatore della Nazionale Azzurra Roberto Mancini che ha sempre dichiarato come l'attuale attaccante rossoblu sia il futuro della squadra italiana. Nonostante ciò il ragazzo non è riuscito a rendere come ci si augurava. La strada intrapresa alla prima gara di andata sembrava quella giusta dopo la rete segnata all'Olimpico contro la Roma.

Il Genoa verserebbe alle casse dell'Inter 18 milione di euro e quindi lo girerebbe in prestito. Questo quanto riportato da SKY Sport che spiega come l'attaccante sarebbe appetito da alcune società della massima serie con il Verona in primo piano.