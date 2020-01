Genoa, arrivato Sebastian Eriksson al SynLab Baluardo

È arrivato a Genova Sebastian ErikssonEriksson, centrocampista svedese che andrà a rinforzare la zona centrale della squadra rossoblu.

Il giocatore ha iniziato le visite mediche presso il SynLab Il Baluardo in Porto Antico. Il calciatore arriva dal Goteborg e in passato ha giocato in Italia con la casacca del Cagliari.