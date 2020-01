Genoa: El Yamiq vola in Spagna

Il difensore rossoblù Jawad El Yamiq lascia il Genoa.

E' infatti ufficiale, dopo le voci di mercato dei giorni scorsi, il suo trasferimento al Real Saragozza, Club spagnolo militante in Liga 2, l'equivalente della nostra Serie B.

Il giocatore marocchino, che non è riuscito a trovare molto spazio con la maglia del Genoa, si trasferisce dunque in Spagna con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso.

In bocca al lupo Jawad.

