Genoa, Ghiglione in partenza? Ci pensa l'Atalanta per la sua difesa

Paolo Ghiglione ha vissuto un bellissimo periodo iniziale collezionando numerosi assist grazie ai suoi precisi cross dalla fascia destra. La situazione ultimamente è invece cambiata e il tecnico Nicola l'ha spesso mandato in panchina preferendogli Ankersen. Così c'è una società che si sta muovendo per cercare di portarselo a casa già in questa sessione invernale di mercato. Si ratta dell'Atalanta dell'ex allenatore Gian Piero Gasperini.

La società orobica è pronta a fare una offerta alla dirigenza genoana e l'affare potrebbe arrivare a buon fine nel giro di poco tempo. L'esterno difensivo dunque sarebbe sul piede di partenza, Bergamo lo attenderebbe a braccia aperte. Col Genoa, in questa annata, ha sinora giocato sedici gare collezionando ben cinque assist.