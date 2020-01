Genoa, giocatore in uscita: Agudelo verso Verona?

E' arrivato il centrocampista Eriksson dal Goteborg ma potrebbe arrivare anche una operazione in uscita nei prossimi giorni. Kevin Agudelo, come riportato da gialucadimarzio.com, sarebbe in procinto di passare all'Hellas Verona. Il giocatore colombiano ultimamente non sta trovando molto spazio in prima squadra dopo esser stato invece praticamente sempre titolare nella gestione Thiago Motta.

Aveva esordito contro il Brescia al Ferraris realizzando anche quello che sinora in Serie A è il suo unico gol. Quindi dieci presenze praticamente partendo sempre da titolare. L'arrivo di mister Davide Nicola lo ha messo un po' ai margini con qualche sporadico ingresso a gara in corso. Adesso la possibile cessione ad andare a rimpolpare la messa di elementi genoani presenti già nella città di Giulietta e Romeo.