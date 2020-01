Genoa, Goran Pandev fa gola all'Inter per rinforzare il suo attacco

E' clamorosa la notizia che arriva da Milano rilanciata dai colleghi di Sky Sport: l'Inter sarebbe infatti interessata a riportare a casa l'attaccante Goran Pandev. Il giocatore macedone, al Genoa dal 2015, 108 presenze e 15 reti realizzate, potrebbe tornare nella squadra meneghina dove era già stato nella stagione 2010/2011, anno del triplete con José Mourinho allenatore.

L'Inter, nonostante l'arrivo di Eriksen, sta infatti cercando un giocatore che vada a rinforzare l'attacco per la seconda metà di stagione e avrebbe puntato il mirino proprio su Pandev; giocatore assolutamente ben voluto dalla piazza nerazzurra. Sono solo voci, evidentemente ma è chiaro che l'attaccante potrebbe farsi stuzzicare dall'idea di tornare a militare in una compagine di primissimo piano andando a lottare per lo Scudetto.

La speranza naturalmente è che tutto di frantumi in poco tempo e che Pandev rimanga rossoblu sino al termine dell'annata dando il suo prezioso apporto nella lotta per la salvezza del grifone.