Genoa, Goran Pandev resta, non accettata l'offerta dell'Inter

Il Genoa ha rimandato al mittente la richiesta per l'attaccante macedone Goran Pandev da parte dell'Inter. La formazione nerazzurra avrebbe voluto prendere l'attaccante per rinforzare il proprio attacco per questa seconda parte di stagione. Tra l'altro il giocatore sarebbe stato ben accetto dalla tifoseria milanese che lo ricorda quando conquistò il triplete qualche anno fa con mister Mourinho in panchina. Lo riporta Sky Sport che aggiunge quindi che il calciatore resterà al Genoa sino al termine della stagione.