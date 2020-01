Genoa: Gumus ceduto in Turchia

Nel Genoa non si parla ancora di nuovi arrivi, ma invece la notizia di oggi è quella di una partenza.

Il Club turco dell'Antalyaspor, attraverso il proprio profilo Twitter, ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Sinan Gumus.

Il giocatore, che nel Genoa aveva fatto bene nelle poche volte in cui era stato chiamato in causa, non aveva invece mai trovato grande spazio con nessuno dei tre allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Genoa in questa stagione.

Un vero e proprio mistero come Gumus, che aveva giocato con buoni risultati a livello di Champions League, non sia stato invece preso in considerazione per l'asfittico attacco del Grifone.

In Turchia troverà con ogni probabilità anche Podolski, in procinto anch'esso di firmare col Club turco.

In bocca al lupo Sinan.

Gip