Genoa, Gumus richiesto dalla squadra greca dell'Olympiakos

Il calcio è fermo, non se ne parla se non per cercare la soluzione più adatta sul proprio futuro ma qualcosa si muove egualmente sul fronte del mercato. Voci che non arrivano dai paesi più importanti del football europeo ma da quelli sicuramente meno appetibili sul fronte calcistico. Secondo i colleghi di tuttomercatoweb.com arriva dalla Grecia con insistenza la notizia che l'Olympiacos sia interessata al giocatore del Genoa Sinan Gumus.

Il calciatore turco-tedesco, dopo l'esperienza non certo positiva al Grifone, era passato in prestito alla formazione turca dell'Antalyaspor nella sessione invernale di mercato. Qui ha disputato un torneo, almeno sino allo stop a causa della pandemia di Coronavirus, molto positivo tanto da attrarre su di se le attenzioni del club ellenico. L'esterno d'attacco è ancora legato alla società di Villa Rostan da un contratto della durata di due anni. Nei prossimi giorni potrebbero esserci contatti tra le parti per arrivare alla soluzione più idonea affinché avvenga il trasferimento nella prossima campagna estiva di calcio-mercato.

Col Grifone il giocatore ha disputato solamente tre gare senza mai andare a segno mentre in Turchia nelle cinque sfide disputate ha realizzato tre reti.