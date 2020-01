Genoa, in arrivo per il reparto offensivo Riccardo Sottil

Il Genoa non si ferma affatto sul mercato invernale. Sta per chiudere anche per Riccardo Sottil, talentuoso attaccante che arriverà in prestito sino al prossimo giugno dalla Fiorentina. Questo quanto riportato dai colleghi di tuttomercatoweb.com.

Il giocatore, classe 1999, in questa stagione ha collezionato 10 presenze senza mai andare a rete. In precedenza aveva vestito la casacca anche del Pescara. Sottil nella stagione 2012/2013 aveva giocato nelle giovanili del Genoa prima di passare prima a quelle del Torino e quindi alle squadre giovanili della Fiorentina.