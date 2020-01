Genoa, in entrata un altro ex genoano, Andrea Masiello

Il Genoa sta cercando nuovi rinforzi per rimettere in sesto una squadra ultima in classifica. Un altro giocatore che potrebbe far presto rientro in Liguria è Andrea Masiello, attualmente all'Atalanta. Il difensore, 34 anni, ha già vestito la casacca rossoblu. Lo fece nella stagione 2007/2008 quando scese in campo 19 volte segnando anche una rete. Quindi prima il trasferimento al Bari ed infine in Lombardia alla Dea dove è in rosa dal 2011 con 155 gare giocate ed 8 reti realizzate.

In questa annata però il biondo giocatore nativo di Viareggio non ha giocato molto e quindi è sempre più vicina la sua cessione. Con l'Atalanta, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, c'è già un accordo di massima sulla base di circa 2 milioni di euro. Il Giocatore, che aveva avuto anche una richiesta da parte della Sampdoria, sembrerebbe intenzionato ad accettare il ritorno in rossoblu. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe giungere a normale conclusione.