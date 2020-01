Genoa, Ionut Andrei Radu saluta e va al Parma sino a giugno

Il portiere del Genoa Radu si è accasato al Parma. Il giocatore che era passato da titolare a dodicesimo dopo l'arrivo in rossoblu di Mattia Perin ha lasciato i liguri non lasciando però il nostro campionato nonostante alcune offerte che erano giunte dall'estero, dalla Francia e dal Nizza in particolare. L'infortuno occorso a Sepe quindi ha permesso al numero uno rumeno di non lasciare il nostro campionato.

Radu andrà al Parma in prestito sino al prossimo giugno dopo di che tornerà alla sua casa madre, l'Inter, società che possiede il cartellino del ragazzo. Con la maglia del Grifone chiude la sua avventura con una cinquantina di presenze nella massima serie.

Questo il comunicato ufficiale della società ducale:

"Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2020 del giocatore Ionut Radu (Bucarest, 28.05.1997) dal Genoa Cricket and Football Club. Il portiere vestirà la maglia 92"