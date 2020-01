Genoa, Iturbe in Italia, sarà genoano, venerdì le visite mediche

Juan Iturbe sarà un giocatore del Genoa. Nelle prossime ore arriverà in Italia per poi effettuare le visite mediche e unirsi ai nuovi compagni al Centro Sportivo Signorini. Roma, Torino e Verona le sue precedenti destinazioni italiane. L'attaccante arriverà in prestito per un anno con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Il calciatore arriva dalla squadra dei Pumas.

Il giocatore arriverà anche se resterà Iago Falque per il quale si attendono gli esiti delle visite mediche effettuate questo pomeriggio.