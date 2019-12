Genoa, Krmencik ha detto "si", palla adesso alla dirigenza rossoblu

Attacco da rifare completamente al Genoa e quindi mercato attivo soprattutto in tal senso. Con Favilli, Pinamonti e Sanabria che probabilmente lasceranno la truppa ligure, la dirigenza sta valutando alcuni profili da inserire in organico. Uno dei nomi più appetibili è quello di Michal Krmencik, attaccante del Viktoria Plzen, ha detto si al Grifone. Un matrimonio che quindi si farà se, alla fine, i dirigenti genoani chiuderanno il cerchio. Di fatto c'è la risposta positiva del calciatore e questo è certamente un buon punto di partenza.

MIchal Krmencik può giocare da centravanti ma anche sulle due fasce d'attacco, è un classe 1993. Calcisticamente parlando è cresciuto nelle giovanili del Viktoria Plzen salvo poi essere mandato in prestito in vari club: Banik Sokolov, Zenit Caslav, Graffin Vlasim, Banik Ostrava e Dukla Praga. Quindi il rientro alla società di appartenenza nel 2015 dove è sceso in campo in 90 circostanze segnando 45 reti.