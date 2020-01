Genoa, niente Juan Iturbe, saltato il giocatore sudamericano

E' proprio vero, quando un giocatore non deve vestire una maglia non la vestirà mai. Il caso eclatante che riguarda il Genoa porta il nome di Juan Iturbe. Stamattina visite mediche al SynLab Il Baluardo in Porto Antico, poi il passaggio in sede per la firma sul contratto dopo l'ok dei medici ma qualcosa on è andato per il verso giusto e il giocatore probabilmente non vestirà la maglia della squadra ligure.

Notizia riportata di colleghi di gianlucadimarzio.com che ricordano come, in cinque anni, ma per motivi diversi, il calciatore non abbiaavuto la possibilità di indossare la casacca a quarti rossa e blu.