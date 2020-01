Genoa: ore decisive per Castro

Sono ore decisive per l'arrivo a Genova di Lucas Castro.

Il centrocampista argentino del Cagliari è stato escluso Domenica scorsa dalla trasferta di Brescia per presunti motivi disciplinari.

Il suo rapporto con l'attuale tecnico dei sardi Rolando Maran non pare infatti propriamente idilliaco e la sua permanenza a Cagliari sembra dunque giunta al capolinea.

Il Genoa sarebbe quindi pronto ad accoglierlo.

Castro, che in questa stagione con la maglia della squadra isolana ha collezionato sedici presenze con due gol in Coppa Italia, potrebbe nelle prossime ore trovare dunque l'accordo per vestire il rossoblù ligure.

Gip