Genoa, per Bjarnason sono ore decisive, piace anche in Francia

Un centrocampista il Genoa sta cercando per rinforzare la sua zona mediana del campo e un nome ha puntato. Si tratta dell'islandese Birkir Bjarnason. Come riportato dai colleghi di tuttomercato.wem ci sono stati contatti tra la società e il giocatore che è svincolato. Nelle prossime ore l'affare potrebbe concludersi. Il calciatore vuole tornare a giocare in Italia che è la nazione che l'ha lanciato ad alti livelli.

Bjarnason, classe 1988, nel nostro paese ha totalizzato 60 presenze, in due step differenti, con la maglia del Pescara realizzando 12 reti; quindi ha giocato anche la casacca della Sampdoria (solamente 14 presenze) prima di andare in Svizzera al Basilea, in Inghilterra all'Aston Villa e in Arabia all'Al Arabi dove però conta solamente una presenza.

Sul giocatore però ci sono anche società americane della MLS e in Francia il Tolosa che propongono ingaggi ben più elevati di quello che può offrirgli il Grifone.