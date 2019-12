Genoa: Perin ormai prossimo al ritorno in rossoblù

Sembra ormai alle battute finali lo scambio di documenti fra Genoa e Juventus per il ritorno in rossoblù (con la formula del prestito secco) di Mattia Perin.

Secondo Sky Sport il numero uno bianconero (che oggi a Padova è convolato a nozze) sarebbe infatti già domani atteso a Genova.

Da capire a questo punto quale sarà la situazione portieri in casa rossoblù.

In rosa, se l'operazione andrà a buon fine, ci sarebbero infatti Radu, Jandrei, Marchetti e appunto Perin.

Se si troverà una squadra disposta ad ingaggiarli sono quindi certe le partenze di Jandrei e di Marchetti, ma non è però detto che non sia invece Radu ad anticipare il suo ritorno all'Inter, inizialmente previsto per Giugno.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Gip