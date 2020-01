Genoa: preso Parigini. Ma va alla Cremonese

Il Genoa ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dal Torino di Vittorio Parigini, ma contemporaneamente ne comunica il trasferimento in prestito alla Cremonese.

Questo il comunicato del Club rossoblù.

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver rilevato da Torino Fc, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive dell’esterno d’attacco Vittorio Parigini. Contestualmente è stato definito il suo trasferimento in prestito a Us Cremonese.

Vittorio Parigini è un esterno con vocazione offensiva, destro di piede. Dribbling e accelerazioni rientrano nel suo bagaglio tecnico. Nato il 25 marzo 1996 a Moncalieri, in provincia di Torino, cresce calcisticamente nel settore giovanile del Toro, completando la trafila nella rinomata scuola del Filadelfia. I tecnici di tutte le rappresentative nazionali, dall’Italia U16 sino all’Under 21, gli aprono le porte nelle varie leve. In ambito professionistico ha vestito le maglie di Chievo, Benevento, Bari, Perugia e Juve Stabia, prima di rientrare nel club granata nella stagione 2018/19. A ventitré anni vanta 41 presenze in Serie A TIM, 78 in Serie B con 9 reti.

