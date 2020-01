Genoa, Radu lascia la Liguria per l'Emilia Romagna

Ionut Andrei Radu lascia il Genoa per passare al Parma. Il portiere oramai ex rossoblu andrà a sostituire l'infortunato Sepe. Per il rumeno, che aveva iniziato la stagione in maniera positiva, l'arrivo di Mattia Perin gli ha di fatto chiuso le porte della titolarità del posto. Radu ha manifestato più volte a quel punto di lasciare il Grifne per andare a giocare con regolarità.

Il portiere è di proprietà dell'Inter che lo farà maturare, dopo i primi sei mesi in Liguria, nei prossimi sei mesi sino al 30 giugno quando tornerà alla casa madre. C'è l'ok delle due società, quella meneghina e quella ligure, per mandare Radu al Parma. Da domani sarà dunque un nuovo giocatore dei ducali. Con il Grifone Radu ha collezionato 50 presenze.