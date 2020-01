Genoa, Raul Asencio appetito da Entella e Pescara

Tre società interessate all'attaccante Raul Asencio ma una di queste ha già ricevuto il no da parte del giocatore stesso. Sfuma dunque di vedere il calciatore con addosso la maglia del Cosenza. Restano due le squadre che potrebbero prendere lo spagnolo. Si tratta della Virtus Entella e del Pescara che stanno battagliando per riuscire ad averlo almeno in prestito.

Il calciatore infatti è ancora di proprietà del Genoa che lo aveva prestato negli anni all'Avellino (31 presenze e 6 reti realizzate), al Benevento (22 tagliandi staccati e 3 reti) e al Pisa dove però è sceso in campo in sole tre circostanze.