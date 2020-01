Genoa, Riccardo Saponara ceduto al Lecce di mister Liverani

Riccardo Saponara lascia il Genoa dopo soli sei mesi dal suo arrivo. Il calciatore, di proprietà della Fiorentina, passa al Lecce che ha depositato il contratto in Lega.

A Genova Saponara non è riuscito a mostrare il proprio talento anche a causa di alcuni infortuni. Eppure la sua stagione rossoblu era iniziata bene con una rete all'Imolese in Coppa Italia. Alla fine il trequartista è stato impiegato dalla società ligure solo in quattro circostanze in campionato.