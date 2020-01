Genoa: riepilogo di una giornata convulsa

E' stata una giornata intensa, quella odierna, per il Club rossoblù, impegnato nel forcing finale per cercare di allestire una formazione più competitiva da affidare a Mister Nicola, incaricato di portare in salvo un Grifone che annaspa miseramente sul fondo della classifica.

Ma vediamo quindi di riepilogare le trattative concluse e quelle imbastite nella giornata di oggi:

Uscite:

Jamad El Yamiq

La prima ufficialità di giornata riguarda il difensore marocchino, che è passato ufficialmente al Real Saragozza, Club cadetto spagnolo. Prestito fino al termine della stagione la formula del trasferimento.

Cristian Kouame:

Arriva forse un po' a sorpresa la notizia dell'accordo fra Genoa e Fiorentina per il passaggio del giocatore ivoriano in viola per una cifra che, bonus compresi, si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro. Domani previste le firme sul contratto.

Ionut Radu:

Sterzata del Parma che pare essersi aggiudicato il portiere romeno. Dopo l'infortunio occorso a Sepe i ducali erano alla ricerca di un portiere affidabile. Radu la prima scelta, con il beneplacito dell'Inter, proprietaria del cartellino. Domani dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'operazione.

Andrea Favilli:

Forte interesse del Torino per l'attaccante del Genoa. Le due società si stanno parlando. Se venisse davvero ceduto ora sarebbe, a nostro avviso, un gravissimo errore da parte della società rossoblù. Ci auguriamo che non si vada oltre la semplice richiesta di informazioni.

Arrivi:

Vittorio Parigini:

Visite mediche fatte in giornata. L'attaccante del Toro si trasferisce dunque a Genova e domani molto probabilmente sarà già agli ordini di Mister Nicola.

Iago Falque:

Anche per il giocatore spagnolo mattinata di visite mediche all'Istituto Il Baluardo. Per lui però previsto un supplemento di esami. Solo se sarà ritenuto completamente idoneo sarà tesserato. Si attende il responso definitivo dei medici.

Iturbe:

Dopo qualche anno sembra arrivata la volta buona per Iturbe di vestire il rossoblù. Accordo trovato sia con il giocatore che con il Club messicano dei Pumas, con il quale è tesserato. Domani o venerdì previsto il suo arrivo in Italia per le rituali visite mediche e la firma sul contratto.

Riccardo Sottil:

Nulla ancora di ufficiale ma il giovane attaccante viola sembra ormai destinato ad arrivare a Genova con la formula del prestito.

Adama Soumaoro:

Il Genoa tratta ancora per ingaggiare il difensore centrale del Lille. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi in merito.

Andrea Masiello:

Dopo le visite e la firma sul contratto, avvenuta nella giornata di ieri, oggi arriva anche l'ufficialità: Masiello è rossoblù e Domenica potrebbe anche già essere subito schierato da Nicola proprio contro la sua ormai ex squadra.

Domani penultimo giorno di calciomercato.

In attesa della chiusura, prevista per venerdì alle ore 20.00.

Gip