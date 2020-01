Genoa, Sinan Gumus ai saluti? Potrebbe tornare in Turchia

Potrebbe esser durata pochissima la permanenza in Liguria di Sinan Gumus. L'attaccante tedesco di chiare origini turche potrebbe lasciare il Genoa per tornare a giocare in Turchia. Con la maglia rossoblu è sceso in campo in pochissime occasioni e nessun allenatore passato sinora sulla panchina della società più Antica d'Italia l'ha utilizzato con una certa frequenza.

Così per l'attaccante si riaprirebbero le porte della nazione turca. Dopo Il Galatasaray, come riportato dai colleghi di tuttomercatoweb.com, sarebbe sulle sue tracce la società dell'Antalyaspor, società che ha sede nella città di Adalia. Per Gumus dunque l'avventura italiana sembrerebbe che stia per terminare dopo appena sei mesi.