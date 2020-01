Genoa, torna Iago Falque, un altro ex per salvare la squadra

Iago Falque ha scelto il Genoa per rilanciarsi nel campionato di Serie A. Ci aveva provato sino all'ultimo la Spal con il Torino che spingeva per mandare in Emilia l'esterno d'attacco ma la decisione del giocatore alla fine ha prevalso. Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com il calciatore sarà quindi un ennesimo rinforzo per una squadra alla ricerca della salvezza. Sarà un prestito secco sino alla fine della stagione.

Nel Genoa Iago Falque giocò nella stagione 2014/2015 collezionando 32 presenze e segnando 13 reti e proprio a Bergamo contro il prossimo avversario della formazione del tecnico Davide Nicola segnò la sua prima doppietta nella scoppiettante vittoria per 4 a 1. Oggi lo spagnolo sosterrà le visite mediche prima di unirsi ai compagni.