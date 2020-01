Genoa: ufficiale l'arrivo di Soumaoro

In questa convulsa ultima giornata di calciomercato arriva poco fa l'ufficialità dell'ingaggio di Adama Soumaoro.

Questo il comunicato del Genoa:

Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver concluso con Lille OSC, a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo, l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del difensore franco-maliano Adama Soumaoro (Fontenay-aux-Roses, Francia, 18/06/1992). L’ex capitano del club transalpino ha superato le visite a cui è stato sottoposto all’Istituto Synlab Il Baluardo e si è messo già a disposizione di mister Davide Nicola.

Adama Soumaoro nasce il 6 giugno 1992 a Fontenay-aux-Roses, nella periferia di Parigi. Difensore centrale di elevata compattezza, buon tempismo nel gioco aereo e una certa rapidità in quello a terra, ha sviluppato l’intera carriera al servizio del Lilla, dalle giovanili fino a indossare la fascia di capitano della prima squadra. Annovera un centinaio di presenze in Ligue One, condite da due gol e la partecipazione a diverse edizioni della Coppa di Francia. Ha fatto parte della lista di giocatori iscritti dal Lilla alla UEFA Europa League in più stagioni, e anche alla Champions League dove ha giocato nel corso dell’attuale edizione.

Gip