Genoa: vicino l'ingaggio di Kurtic

Trattativa molto ben avviata fra Genoa e Spal per il passaggio in rossoblù di Jasmin Kurtić, centrocampista della Spal e della nazionale slovena.

Il giocatore può essere definito come un vero e proprio jolly di centrocampo, visto che può ricoprire quasi tutti i ruoli della zona mediana .

Per lui quest'anno sono 15 le presenze in campionato (con due gol all'attivo) con la maglia biancoazzurra, più altre due in Coppa Italia.

Il suo ingaggio sarebbe un ottimo innesto per la squadra di Nicola (che a sua volta dovrebbe giungere in serata a Genova per definire il suo passaggio al Grifone), visto che è fisicamente integro e gioca in Italia già da nove anni.

Insomma un acquisto mirato e pronto all'uso, come serve al Genoa in questo momento.

Sul fronte mercato ore più che mai calde dunque in casa rossoblù.

Stay tuned.

Gip