Manca solo l'ufficialità per il passaggio di Saponara al Lecce

Si è ormai definita la trattativa che porterà Riccardo Saponara al Lecce.

Il giocatore, da qualche settimana di fatto fuori dal progetto tecnico rossoblù, ha trovato l'accordo con la società salentina e con ogni probabilità nelle prossime ore si metterà agli ordini del tecnico Fabio Liverani.

Anche la Fiorentina, proprietaria del cartellino di Saponara, ha dato il proprio assenso all'operazione, che prevede il trasferimento sulla base di un prestito secco fino al termine del campionato.

Previste per domani le rituali visite mediche.

Il giocatore in rossoblù non ha lasciato il segno, anche per colpa dei molti problemi fisici accusati nel corso di questa prima parte di stagione. Per lui infatti solo quattro presenze in campionato con nessuna rete all'attivo.

Ma anche se al Genoa non è riuscito a trovare molto spazio resta comunque un giocatore dalle buone doti tecniche ed il suo trasferimento ad una diretta concorrente per la salvezza lascia quindi qualche perplessità.

Gip