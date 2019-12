Allerta Meteo, aggiornamento sulle condizioni del tempo

La Protezione Civile ha emesso un aggiornamento sulle condizioni del meteo inerenti alla giornata di oggi, venerdì 20 dicembre 2019, confermando quanto era stato già riportato ieri. Allerta rossa dunque che proseguirà certamente sino alle ore 21 di oggi mentre diventerà poi arancione dalle ore 21 alle ore 24. Situazione quindi che non varierà. Inoltre c'è un avviso per mareggiata intensa per l'intera giornata di domani, sabato 21 dicembre 2019.

Si richiede alla popolazione di prestare la massima attenzione seguendo eventuali nuovi aggiornamenti che noi di genanews1893.it riporteremo appena ne entreremo in nostro possesso.