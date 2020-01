Andrea Favilli: "Il mio futuro lo vedo solo al Genoa"

Andrea Favilli, un assist sul secondo gol rossoblu e una conclusione respinta dal portiere Consigli, una prestazione positiva. Queste le sue parole a fine incontro. La Befana ha portato il successo: "Abbiamo iniziato bene l'anno nuovo e questo deve essere il punto di partenza". Merito tuo sul gol di Pandev: "Il merito è di tutti quanti. Abbiamo dato anima e cuore che è quello che i tifosi ci chiedono". Sul tecnico: "Abbiamo più consapevolezza. Quando inizi con un successo tutto appare più semplice".

Un nuovo campionato: "Certamente, i primi mesi sono stati burrascosi, Adesso fare un grande girone di ritorno". Anche per te un buon inizio: "Ho avuto diverse problematiche dopo un 2019 un po' così. Ho sempre creduto in quello che faccio". Nicola cosa vi ha dato in più? "La compattezza ma certamente possiamo crescere maggiormente". Tanti infortuni tuoi ma tanta voglia: "Le parole stanno a zero. Il passato è passato. Lavoro col massimo della determinazione. Non mi va di guardare dietro ma solo al futuro con tanta serenità". Un futuro genoano? "Sicuramente si"