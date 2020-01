Atalanta-Genoa, i precedenti: da tre stagioni esce sempre il segno 1

Da tre stagioni l’Atalanta vince sempre contro il Grifone. La gara che si è disputata la scorsa stagione terminò 2 a 1. A portare in vantaggio gli orobici fu Musa Barrow, quindi giunse il raddoppio di Castagne e solo sul finire dell'incontro arrivò la rete della bandiera segnata da Goran Pandev. Leggermente peggio andò l'anno precedente quando i nerazzurri vinsero per 3 a 1. In quella gara si registrò la prima rete in Serie A per Musa Barrow, l'Atalanta non si fermò e Bryan Cristante raddoppiò infine firma pure per il Papu Gomez. La rete rossoblu fu realizzata da Miguel Veloso che trasformò un calcio di punizione da fuori area. Una vera rarità per il portoghese che, nonostante la sua fama, non riuscì ad essere costante nella trasformazione dei calci piazzati, quella che, si diceva, fosse una sua specialità.

Per trovare l’ultimo successo ligure occorre tornare indietro sino al 2016 quando si impose 2 a 0. Le due reti giunsero in due minuti della ripresa, tra il 34’ e il 36’. Aprì Blerin Dzemail e la chiuse Leonardo Pavoletti. Annata superlativa fu quella 2014/2015 quando nell'allora stadio ancora denominato Atleti Azzurri d’Italia arrivò uno spettacolare 4 a 1. In vantaggio i padroni di casa con la trasformazione di un calcio di rigore da parte dell'ex Mauricio Pinilla. A quel punto si scatenò il Grifone che prima pareggiò con Leonardo Pavoletti e quindi attivò il sorpasso grazie alla doppietta magistrale dello spagnolo Iago Falque e al punto realizzato da Bertolacci.

Il pareggio in questa sfida manca dal 27 aprile 2014 quando le due squadre impattarono 1 a 1. Vantaggio genoano con De Ceglie e pareggio avversario realizzato da De Luca.

In terra lombarda in serie A sono state giocate 35 gare con 15 vittorie locali, 10 pareggi e altrettante vittorie liguri. Atalanta in vantaggio 44 a 37 nelle reti segnate. Nel mese di febbraio tre confronti diretti con altrettante vittorie per la squadra padrona di casa.