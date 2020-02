Atalanta-Genoa, la fotogallery della partita del Gewiss Stadium

Un pareggio più che positivo per il Genoa che fa 2 a 2 a casa dello spauracchio Atalanta. Nerazzurri che arrivavano dal grandissimo successo per 7 a 0 in casa del Torino eppure ha faticato non poco nel primo tempo. Merito di una formazione, quella di mister Davide Nicola, che ha saputo ribattere colpo su colpo all'avversaria. Inizio spumeggiante con rete di Toloi di testa. Tutto facile per i locali? Forse è quello che hanno pensato un po' tutti. Ed invece ecco il Genoa che non ti aspetti. Prima pareggia con un rigore di Mimmo Criscito e quindi va avanti grazie al gol di testa di Toni Sanabria. Peccato che il 2 a 1 sia durato pochissimo perché centoventi secondi dopo, ecco giungere il pareggio realizzato da Iosep Ilicic.

Nella ripresa gara meno avvincente con la Dea protesa alla ricerca del 3 a 2 e Grifone arroccato, ma neppure troppo, dietro. Solo sofferenza nel finale dopo il doppio giallo a Valon Behrami che ha costretto i liguri all'inferiorità numerica. Queste le immagini più belle della sfida.