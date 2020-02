Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali della sfida del Gewiss Stadium

Gian Piero Gasperini e Davide Nicola hanno deciso le squadre da mandare in campo alle ore 15 per la disputa della sfida tra Atalanta e Genoa nel nuovo impianto bergamasco del Gewiss Stadium. Da una parte gli orobici reduci dal clamoroso e sonante 7 a 0 ottenuto allo stadio Grande Torino contro i granata mentre i liguri hanno conquistato uno 0 a 0 a Firenze, risultato però molto stretto per la squadra genovese che meritavano certamente il successo viste le tante occasioni avute.

Ma ecco le formazioni ufficiali del match

ATALANTA: Gollini, Toloi, Palomino, Dijmsiti, Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

GENOA: Perin, Biraschi, Romero, Masiello, Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito, Pinamonti, Sanabria