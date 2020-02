Atalanta-Genoa, le probabili formazioni: fuori Criscito?

Davide Nicola non ha grandi dubbi di formazione. Alla fine degli ultimi arrivati solamente uno potrebbe scendere in campo a Bergamo alle ore 15 contro l'Atalanta. Si tratta di Andrea Masiello che andrebbe a formare il trio difensivo con Biraschi e Romero. E l'escluso potrebbe essere il capitano Mimmo Criscito. Una situazione dovuta anche al fatto che il giocatore napoletano non ha accettato la destinazione Firenze? Non lo sapremo mai ma è chiaro come, se dal tunnel degli spogliatoi, non dovesse comparire lui tra gli undici titolari, il dubbio verrebbe eccome.

Per il resto la squadra dovrebbe ricalcare quella della settimana scorsa con Behrami e Sturaro al fianco di Schone in mezzo al campo, Ghiglione e Barreca sulle due fasce rispettivamente la destra e la sinistra. In attacco la coppia potrebbe e essere quella formata da Pandev (praticamente inamovibile) e Sanabria (magari in ballottaggio con Favilli). Ecco dunque il possibile undici di partenza:

Perin, Biraschi, Romero, Masiello (Criscito), Ghiglione, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca, Pandev, Sanabria

L'ex Gian Piero Gasperini ha recuperato Ilicic che sarà della sfida e formerà un trio efficace assieme al Papu Gomez e a Duvan Zapata. Hateboer in mezzo al campo e Dijmsiti dietro sono i favoriti rispettivamente su Castagne e Caldara per la casacca da titolare. Pronto all'occorrenza per la fase offensiva pure Muriel. Ma ecco il probabile schieramento iniziale:

Gollini, Toloi, Palomino, Dijmsiti, Toloi, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata