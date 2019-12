Auguri di pronta ripresa vecchio Grifone

Non sarà un Natale particolarmente felice, calcisticamente parlando, per i tifosi rossoblù.

Società che pare aver deciso di non avere comunicazione con i suoi tifosi, squadra ultima in classifica e guida tecnica che al momento ancora non si sa a chi sarà affidata alla ripresa degli allenamenti.

Insomma, proprio nulla da stare allegri.

Facile dunque immaginare cosa scriverebbero i tifosi del Grifone nella propria letterina a Babbo Natale.

Auguriamo dunque a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra più antica d'Italia che la slitta con le renne possa fermarsi da ognuno di loro per portargli in dono quanto desiderato.

Ma gli auguri più grandi li facciamo invece a ognuno di voi affinchè questa magica notte possa soprattutto portarvi tanta gioia e serenità.

Infine un pensiero anche per tutti coloro che hanno raggiunto il terzo anello della Nord, affinchè con la loro preghiera ci donino sempre forza per affrontare le difficoltà di ogni giorno.

Auguri dunque a tutti voi lettori dalla redazione di Genoa News 1893.