Bologna-Genoa, iniziata la prevendita che si chiuderà venerdì prossimo

Importante sfida tra Bologna e Genoa sabato alle ore 18. Felsinei che arrivano da tre successi consecutivi e da un lusinghiero settimo posto che manda gli emiliani in piena lotta per un posto in Europa League mentre i liguri hanno conquistato cinque punti nelle ultime tre gare frutto di due pareggi e un successo, quello dell'ultimo turno contro il Cagliari conquistato grazie ad una rete dell'eterno giovane Goran Pandev.

Per la sfida che si disputerà allo stadio Renato Dall'Ara è iniziata la prevendita per i sostenitori genoani che vorranno seguire la compagine nella città delle Due Torri. Per l'acquisto dei biglietti occorrerà recarsi presso i punti vendita autorizzati Vivaticket oppure saranno acquistabili collegandosi al sito http://bologna.vivaticket.it/. Il costo del titolo d'ingresso all'impianto sportivo è stato fissato in 25 euro più costi di prevendita.

Non esistono restrizioni di sorta e non è necessario presentare la tessera DNA Genoa. La prevendita resterà aperta sino al giorno precedente la gara, quindi venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 19. Non sarà possibile comprare il tagliando il giorno della gara per il settore ospiti.