Bologna-Genoa, la fotogallery del match vinto 3 a 0 dal Grifone

Primo successo esterno per il Genoa (non accadeva da oltre un anno quando vinse a Empoli per 3 a 1) in casa del Bologna. un 3 a 0 che non ammette discussioni per come è maturato. Primo tempo col grifone che ha creato e segnato; in gol Soumaoro e Sanabria mentre quest'ultimo e Sturaro avevano impegnato severamente il portiere avversario Skorupski. Per il francese prima rete con la maglia genoana in due gare. Attaccante sempre più importante soprattutto lontano dal Ferraris. Tra le due reti Bologna in dieci per l'espulsione di Shouten.

Nella ripresa partita meno interessante senza grandissime opportunità coi locali a spingere ma non riuscire a far male a Perin. Nel finale Denswil fa fallo in area su Sturaro, rigore ed espulsione. Dal dischetto Criscito non sbaglia e chiude la partita sul 3 a 0. Unica nota stonata il giallo a Sturaro che gli farà perdere la prossima gara contro la Lazio.

Ecco le migliori immagini del match del Renato Dall'Ara di Bologna.