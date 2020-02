Brescia, il presidente Cellino cambia ancora tecnico

Ancora una panchina saltata in Serie A, E' quella del Brescia. Il presidente Cellino infatti sembra oramai andare verso l'esonero del tecnico Eugenio Corini. Nonostante le parole positive verso il conduttore tecnico della squadra dette domenica scorsa, oramai la decisione sembra presa. Via Corini ed ecco l'arrivo, anzi il ritorno, in Italia di Diego Lopez.

Sembrava destinato al Genoa Lopez quando fu mandato via Thiago Motta. Molti lo davano per sicuro ed invece non se ne fece nulla ed ecco ora una opportunità nuova tutta italiana. Il numero uno delle rondinelle Massimo Cellino pare avere oramai deciso, Diego Lopez sarà il terzo mister della squadra lombarda. L'obiettivo è ovviamente quello di provare a centrare la salvezza.

L'accordo con Lopez parrebbe esserci e il contratto firmato durerebbe per un anno e mezzo ovvero sino al giugno 2021. La firma dovrebbe arrivare domani dopo l'esonero di Eugenio Corini.