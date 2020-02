Brescia, ufficiale il nuovo allenatore, è Diego Lopez

Tutto come previsto e come da ieri girava su giornali, televisioni e siti nazionali e non. Diego Lopez torna ad allenare in Italia e lo farà con il Brescia. Così ha deciso il presidente Massimo Cellino. E' arrivata l'ufficialità con un comunicato riportato dal sito della socieà lombarda che riportiamo integralmente:

"Brescia Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Diego López. Nato a Montivideo (Uruguay) il 22 agosto 1974, Luis Diego López Breijo, nella carriera da allenatore ha condotto le compagini di: Cagliari, Bologna, Palermo e Penarol. Nel ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra, Mister López sarà affiancato dai tecnici: Michele Fini (Mister in Seconda) e Francesco Bertini (preparatore atletico). Questo pomeriggio alle ore 14.30 presso il centro sportivo del Brescia Calcio a Torbole Casaglia, Mister López prenderà il primo contatto con la squadra mentre domani, alle ore 14, si terrà il primo allenamento ufficiale del nuovo tecnico con il suo staff al completo".

Diego Lopez era stato avvicinato anche al Genoa quando era imminente l'esonero di Thiago Motta. Addirittura pareva un affare già concluso, poi non se ne fece nulla e fu ingaggiato Davide Nicola. Perso un tre, se di treno si può parlare, ecco che Diego Lopez ne ha subito trovato un altro che l'ha condotto nel nostro campionato. La sua missione sarà quella di provare a salvare la squadra delle Rondinelle.