Buon compleanno Prof

Avrebbe compiuto oggi 79 anni Franco Scoglio da Lipari, che i tifosi rossoblù ricordano più semplicemente come il Professore.

La sua figura, che giustamente ha un posto importante nel Museo del Genoa, è passata alla storia come una delle più rappresentative della genoanità.

Scoglio dimostrò infatti sempre, non solo a parole, quale fosse il suo viscerale attaccamento ai colori rossoblù.

Certo anch'esso commise degli errori, come tutti, ma le sue capacità di allenatore ed il suo modo di fare burbero ancorchè passionale e voglioso di portare il Grifone più in alto possibile, lo hanno reso una leggenda immortale per il popolo genoano.

Un popolo che dunque non lo dimenticherà mai e che lo porterà per sempre nel cuore.

Buon compleanno mitico Prof.

Gip