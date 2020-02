Cagliari, i convocati della squadra di mister Rolando Maran

Il Cagliari è partito alla volta di Genova dove domani alle ore 15 affronterà il Genoa con ventuno giocatori. Torna Mattiello non ci sono Rog, Cigarini Pavoletti e Ceppitelli.Squadra che ha effettuato la rifinitura e quindi si è trasferita all'aeroporto per salire sul charter che porterà la compagine dei Quattro Mori in Liguria. Ma ecco i giocatori che sono stati convocati dal mister Rolando Maran con il relativo numero di maglia.

1 Rafael

3 Mattiello

4 Nainggolan

9 Paloschi

10 Joao Pedro

12 Cacciatore

14 Birsa

15 Klavan

17 Oliva

18 Nandez

19 Pisacane

20 Pereiro

21 Ionita

22 Lykogiannis

24 Faragò

26 Ragatzu

28 Cragno

33 Pellegrini

40 Walukiewicz

90 Olsen

99 Simeone