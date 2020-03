Cagliari, ufficiale l'esonero di Maran, in arrivo Walter Zenga

Adesso c'è anche l'ufficialità. Rolando Maran non è più tecnico del Cagliari. La società lo ha esonerato dopo un periodo di undici gare senza vittorie con tre sconfitte consecutive, contro Genoa, Napoli e Roma. E' arrivato il comunicato della società che riportiamo fedelmente come apparso sul sito dei sardi:

"Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il match analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna".

In arrivo è Walter Zenga, come riportato da Sky Sport ed il vice sarà Max Canzi, mister di una formazione Primavera sarda che sta volando nel relativo campionato.