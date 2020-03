Calcio, Liga Spagnola ferma; positivo un cestista del Real Madrid

La pandemia causa dal Coronavirus ha colpito ormai gran parte dei paesi del Mondo. Il Real Madrid ha emesso un comunicato in tal senso che riportiamo fedelmente preso dal sito ufficiale dalla società madrilena www.realmadrid.com e che spiega come un giocatore della squadra di pallacanestro sia risultato positivo al COVID-19 e quindi sia stata fermata al tempo stesso la compagine di calcio in quanto le due compagini condividono gli stessi spazzi all'interno della Città del Real Madrid:

El Real Madrid C. F. comunica que un jugador de nuestro primer equipo de baloncesto ha dado positivo tras las pruebas realizadas de coronavirus COVID-19.

Desde este momento se ha efectuado la recomendación de permanecer en cuarentena tanto al primer equipo de baloncesto como al primer equipo de fútbol, dado que las dos plantillas comparten instalaciones en la Ciudad Real Madrid.

Asimismo, se ha decidido cerrar las instalaciones de nuestra ciudad deportiva y se recomienda también que permanezca en cuarentena todo el personal del Real Madrid que presta sus servicios en la Ciudad Real Madrid.



Los partidos que estaban previstos para hoy y mañana, correspondientes a la Euroliga de baloncesto y LaLiga de fútbol, no se disputarán.

Inoltre la Federazione calcistica Spagnola ha deciso di fermare la Liga e la Segunda Division.