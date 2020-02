Caso Kevin Agudelo: l'UEFA ferma l'Atletico Hulia

Si smonta in parte il caso Genoa-Atletico Hulia riguardante il calciatore Kevin Agudelo appena ceduto alla Fiorentina nell'ultimo mercato invernale. Il presidente della squadra sudamericana avrebbe voluto portare dinanzi alla FIFA la formazione rossoblu per il mancato pagamento di una quota del cartellino pari al 10 per cento alla squadra colombiana.

Ebbene, secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, tale pratica è espressamente vietata dai regolamenti UEFA e quindi è sicuramente impossibile riscontrare tale situazione nel contratto del giocatore. Il caso dunque difficilmente potrà avere riscontri legali effettivi.