Claudio Branco: "A Parma, Sampdoria, Juventus le mie più belle punizioni"

Le sue punizioni facevano venire i brividi ai portieri avversari. Di gol ne ha segnati dalla distanza regalando grandissime gioie ai tifosi del Genoa. Va ricordata la punizione cartolina contro la Sampdoria ma pure quella nella gara di andata contro il Liverpool in Coppa UEFA. Parliamo evidentemente di Claudio Branco che è stato intervistato in esclusiva da tuttomercatoweb.com. Questo quanto ha ricordato sulla sua avventura in Liguria.

Il difensore ex Genoa ha ricordato quale siano state, a suo parere, le tre punizioni-bomba migliori quando vestiva il rossoblu: "Sono affezionato a tre reti in particolare. Una la feci a Taffarel e quindi nella gara che giocammo contro il Parma; una fu quella del derby disputato nel periodo antecedente il Natale e quindi quella segnata alla Juventus che ci permise di staccare il biglietto per la Coppa UEFA ma ovviamente non dimentico neppure quella al Ferraris contro il Liverpool".

Allenatore di quel Genoa era Osvaldo Bagnoli: "Nei due anni in cui ho avuto Bagnoli come allenatore ho imparato che il calcio è semplici. Sono state due stagioni, delle tre che ho disputato con la casacca del Grifone, bellissime. Oggi ci sono tanti professori che provano ad inventare qualcosa, Bagnoli invece non inventava nulla ma faceva correre forte la squadra. Grazie a lui ho capito la semplicità del calcio".

Il ricordo di Genova per Branco è ancora vivo, impossibile da dimenticare: "Nel cuore porto quella squadra; eravamo un gruppo forte ed unito. Noi stranieri fummo accolti fin da subito molto bene; oltre a me c'erano Skuhravy ed Aguilera. Io vivevo a Quinto, davanti a me la la piaggia; un bellissimo ambiente. Ricordo anche il cibo, squisito. Adoravo i mandilli al pesto; con Toninho Cerezo poi si andava a Portofino a mangiare l'astice e a bere un buon vino bianco fresco".