Coni: il blocco degli allenamenti sarà prolungato per tutto il mese

La Serie A sta discutendo su quando tornare in campo, il calcio vuole continuare a dispetto di tutte le altre Federazioni che sembrano abbiano intenzione di chiudere la stagione attuale. Si è parlato anche di quando iniziare gli allenamenti in vista delle gare, si è parlato di tre fasi ben distinte, una con le visite mediche di rito, una con allenamenti a piccoli gruppi ed infine la terza con la riunificazione di tutta la rosa delle varie squadre.

Ebbene è intervenuto all'emittente Radio Radio il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha di fatto ha eliminato l'ipotesi di un ritorno almeno alla preparazione nel mese di aprile. Queste in sintesi le sue parole: "Almeno sino al 27 aprile se non sino al 1' maggio verrà prorogato, per quanto so, il divieto agli allenamenti. Sono in costante contatto con il ministro Spadafora e non credo di sbagliarmi se dico questo che verrà scritto nel prossimo Decreto del Governo".

A questo punto è evidente come i tempi di un ritorno in campo possano allungarsi ancora e quindi viene ancora più spontanea la domanda: converrà tornare a giocare le ultime gare di campionato e delle varie Coppe Europee andando a sconfinare in quello che sarebbe stato il mese di preparazione alla prossima stagione oppure sarà meglio chiudere qui l'annata 2019/2020 del calcio?