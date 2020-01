Coppa Italia, i convocati per la gara di domani del Torino

Walter Mazzarri ha deciso di chiamare un paio di giovani per la sfida di domani contro il Genoa per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si tratta di Singo e Adopo. Ancora fuori resta Iago Falque che non è tra i giocatori che affronteranno la partita. Questi dunque i giocatori suddivisi per reparto.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Nkoulou, Singo.

Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Millico, Zaza.