Coppa Italia, in vendita i biglietti per la sfida di Torino

Una gara a metà settimana, una partita di Coppa Italia, un obiettivo che manca da tantissimo tempo, il passaggio ai quarti di finale. Obiettivo raggiungibile? Per certi versi si anche se il turn over che mister Davide Nicola attuerà sarà molto alto visto che la squadra è scesa in campo solamente pochi giorni fa. Torino-Genoa andrà in scena allo stadio granata denominato "Grande Torino" alle ore 21.15 nella serata di giovedì. La vincente affronterà la squadra che uscirà vittoriosa dal match tra il Milan e la Spal. Si gioca in gara unica quindi con possibilità di eventuali tempi supplementari e pure di calci di rigore.

I biglietti per la partita in terra piemontese sono attualmente in vendita al prezzo di 10 euro, ridotto per gli Under 16 a 5 euro. La vendita sta andando avanti presso le ricevitorie autorizzate Vivaticket ma pure on line. Il termine è fissato per domani, mercoledì 8 gennaio. alle ore 19. Trasferta a cui potranno partecipare tutti i tifosi non essendoci bisogno Tessera del Tifoso. Unico divieto quello che non sono acquistabili i biglietti per la Curva Primavera vicina a quella ospiti da parte dei tifosi residenti nella regione Liguria.