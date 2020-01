Coppa Italia, iniziata la prevendita per il match di Torino

E' iniziata la prevendita per la gara di Coppa Italia tra Torino e Genoa che si giocherà il prossimo 9 gennaio alle ore 21.15 allo stadio Grande Torino della città piemontese. Partita valida degli ottavi di finale che regalerà alla vincente il passaggio ai quarti di finale dove affronterà la vincente della gara Milan-Spal. Si tratta di sfida unica, senza gara di ritorno: nel caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si disputeranno die empi supplementari da quindici minuti cadauno; in caso di ulteriore parità saranno calciati cinque rigori a testa.

Per quanto riguarda il settore ospiti dello stadio piemontese il prezzo del tagliando d'ingresso è stato fissato a 10 euro, ridotti a 5 euro per i ragazzi Under 16. I biglietti sono acquistabili presso le ricevitorie autorizzate del circuito Vivaticket ma anche on-line. Unica restrizione il fatto che i residenti nella regione Liguria non potranno comprare quelli per il settore Curva Primavera adiacente al settore ospiti.